Военный эксперт назвал следующие цели ракетных атак РФ после энергообъектов

Март, 03 в 17:59

Следующими целями России могут стать украинские объекты водоснабжения.

Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, летом, когда будет жарко, РФ может наносить удары по объектам водоснабжения и гидроэнергетики.

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— Они могут также наносить удары по каким-то логистическим объектам, как вариант, железнодорожных узлах. Но это неэффективно. И 2022 год показал, что удары по железной дороге неэффективны. Поэтому, скорее всего, они будут ориентироваться на то, чтобы наносить удары и нарушать систему водоснабжения, – говорит эксперт.

Кроме того, Коваленко добавил, что оккупанты сейчас накапливают запасы боекомплекта, и ракет с каждым днем ​​у них становится больше.

В связи с этим эксперт не исключает, что враг может попытаться нанести массированный ракетный удар, но значительно больший, чем среднестатистический, начиная с 10 октября. Он напомнил, что с 10 октября в среднем для прорыва украинской системы ПВО РФ применяла до 70 ракет.