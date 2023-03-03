Військовий експерт назвав наступні цілі ракетних атак РФ після енергооб’єктів

Березень, 03 в 17:59

Наступними цілями Росії можуть стати українські об’єкти водопостачання.

Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, влітку, коли буде спекотно, РФ може завдавати ударів по об’єктах водопостачання та гідроенергетики.

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– Вони можуть також здійснювати удари по якихось логістичних об’єктах, як варіант, залізничних вузлах. Але це неефективно. І 2022 рік показав, що удари по залізниці неефективні. Тому, ймовірно, вони будуть орієнтуватись на те, щоб завдавати ударів і порушувати систему водозабезпечення, – каже експерт.

Крім того, Коваленко додав, що окупанти наразі накопичують запаси боєкомплекту, ракет з кожним днем у них стає більше.

У зв’язку з цим експерт не виключає, що ворог може спробувати завдати масованого ракетного удару, але значно більшого, ніж середньостатистичний, починаючи з 10 жовтня. Він нагадав, що з 10 жовтня у середньому для прориву української системи ППО РФ застосовувала до 70 ракет.