Март, 04 в 18:07

Российские войска могли нанести ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года из оккупированного на тот момент села Кунье (Харьковская область).

К такому выводу пришли международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) совместно с исследовательской группой SITU. О результатах расследования рассказала представительница HRW Айда Сойер в интервью Радио Свобода.

Она напомнила, что после атаки на вокзал РФ отрицала свою причастность и утверждала, что ее войска якобы больше не используют ракетную систему Точка-У, из которой произошел обстрел. Однако расследование доказало обратное.

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Представители HRW нашли доказательства, что на момент атаки оккупанты имели комплекс Точка на боевой позиции в подконтрольном им районе.

– Это было в селе Кунье вблизи Изюма, к северо-западу от Краматорска. Мы смогли поехать в село, когда украинские силы вернули контроль над территорией, и на земле нашли остатки ракетной системы Точка, — подчеркнула Сойер.

Представители HRW пообщались с местными жителями, которые рассказали о применении оккупантами ракетного комплекса Точка-У примерно во время обстрела вокзала. А спутниковые снимки подтвердили наличие контейнеров для ракет Точка-У в селе в момент удара по Краматорску.

– Мы действительно нашли точные доказательства того, что российские войска имели ракеты к ракетному комплексу Точка в районе вокруг села Кунье, вблизи Изюма, и вокзал был в прямой зоне поражения ракетного комплекса. Таким образом, кажется, это возможное место запуска, – объяснила Сойер.

В то же время она заявила, что необходимо дальнейшее расследование, чтобы окончательно определить, оттуда ли войска РФ совершили атаку.

Сойер отметила, что 10-месячное расследование включало в себя анализ вещественных доказательств на месте происшествия, интервью с пострадавшими, членами семей погибших, анализ видео и спутниковых снимков.

– Мы смогли сделать вывод, что атака действительно была осуществлена российскими войсками. Это было серьезное нарушение законов войны и явное военное преступление, — заявила представитель HRW.

Она подтвердила, что оккупанты использовали во время атаки баллистическую ракету Точка-У, оснащенную кассетной боеголовкой. Она разорвалась в воздухе над вокзалом, на высоте около 2 км над землей, после чего выпустила 50 суббоеприпасов (бомб).

– Все они потом разлетелись на почти 16 тыс. маленьких металлических осколков, накрывших большую территорию вокруг вокзала, упали на рельсы. Эти металлические осколки, в конце концов, оказались в телах мужчин, женщин и детей, которые ждали на вокзале, оторвав им конечности и нанеся многим смертельные ранения, — рассказала Сойер.

Специалисты HRW подсчитала, что на момент атаки на вокзале находились более 500 человек, которые ожидали эвакуационных поездов. Сойер уточнила, что войска РФ должны были знать, что мишенью станут именно мирные люди.

Расследователи не обнаружили никаких признаков, что в день атаки на вокзале находились украинские военные, поэтому обстрел РФ был “неизбирательной атакой на гражданских”.

Как известно, 8 апреля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где на тот момент находились сотни человек. Вокзал поразила ракета Точка-У.

По данным Службы безопасности Украины, в результате удара погиб 61 человек и 121 получил ранения. В отличие от HRW, в СБУ пришли к выводу, что российские войска осуществили обстрел вокзала с оккупированной территории Донецкой области. В спецслужбе опираются на исследование траектории полета ракеты.

Фото: Донецкая областная прокуратура