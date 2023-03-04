Березень, 04 в 18:07

Російські війська могли завдати ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську в квітні 2022 року з окупованого на той момент села Куньє (Харківська область).

Такого висновку дійшли міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) спільно з дослідницькою групою SITU. Про результати розслідування розповіла представниця HRW Айда Сойєр в інтервʼю Радіо Свобода.

Вона нагадала, що після атаки на вокзал РФ заперечувала свою причетність та стверджувала, що її війська начебто більше не використовують ракетну систему Точка-У, з якої стався обстріл. Проте розслідування довело протилежне.

Зараз дивляться

Представники HRW знайшли докази, що на момент атаки окупанти мали комплекс Точка на бойовій позиції в підконтрольному їм районі.

– Це було в селі Куньє поблизу Ізюму, на північний захід від Краматорська. Ми змогли поїхати у село, коли українські сили повернули контроль над територією, і на землі знайшли залишки ракетної системи Точка, – наголосила Сойєр.

Представники HRW поспілкувалися з місцевими жителями, які розповіли про застосування окупантами ракетного комплексу Точка-У приблизно в час обстрілу вокзалу. А супутникові знімки підтвердили наявність контейнерів для ракет Точка-У в селі в момент удару по Краматорську.

– Ми дійсно знайшли точні докази того, що російські війська мали ракети до ракетного комплексу Точка в районі навколо села Куньє, поблизу Ізюму, і вокзал був у прямій зоні ураження ракетного комплексу. Тому, здається, це можливе місце запуску, – пояснила Сойєр.

Водночас вона заявила, що потрібне подальше розслідування, щоб остаточно визначити, чи саме звідти війська РФ здійснили атаку.

Сойєр зазначила, що 10-місячне розслідування включало аналіз речових доказів на місці події, інтерв’ю з постраждалими, членами сімей загиблих, аналіз відео та супутникових знімків.

– Ми змогли зробити висновок, що атака дійсно була здійснена російськими військами. Це було серйозне порушення законів війни та явний воєнний злочин, – заявила представниця HRW.

Вона підтвердила, що окупанти використали під час атаки балістичну ракету Точка-У, оснащену касетною боєголовкою. Вона вибухнула в повітрі над вокзалом, на висоті близько 2 км над землею, після чого випустила 50 суббоєприпасів (бомб).

– Всі вони потім розлетілися на майже 16 тис. маленьких металевих осколків, які накрили велику територію навколо вокзалу, впали на колії. Ці металеві осколки зрештою опинилися в тілах чоловіків, жінок і дітей, які чекали на вокзалі, відірвавши їм кінцівки та спричинивши багатьом смертельні поранення, – розповіла Сойєр.

Фахівці HRW підрахувала, що на момент атаки на вокзалі перебували понад 500 людей, які чекали на евакуаційні потяги. Сойєр уточнила, що війська РФ мали знати, що мішенню стануть саме мирні люди.

Розслідувачі не виявили жодних ознак, що в день атаки на вокзалі перебували українські військові, тому обстріл РФ був “невибірковою атакою на цивільних”.

Як відомо, 8 квітня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по залізничному вокзалу міста Краматорськ, де на той момент перебували сотні людей. Вокзал вразила ракета Точка-У.

За даними Служби безпеки України, в результаті удару загинула 61 людина та 121 отримала поранення. На відміну від HRW, в СБУ дійшли висновку, що російські війська здійснили обстріл вокзалу з окупованої Донеччини. У спецслужбі спираються на дослідження траєкторії польоту ракети.

Фото: Донецька обласна прокуратура