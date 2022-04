8 апреля этого года российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорск (Донецкая область), где на тот момент находились несколько тысяч человек. Вокзал поразила ракета Точка-У. В РФ после обстрела утверждали, что не используют такое оружие. Однако журналисты-расследователи Bellingcat на основании открытых данных доказали, что это ложь.

В день, когда баллистическая ракета малой дальности Точка-У ударила по железнодорожному вокзалу Краматорска, там собрались мирные жители, ожидавшие эвакуационных поездов. В результате ракетного удара погибли 59 человек, из которых семеро – дети. Еще более 100 граждан получили ранения.

В РФ традиционно обвинили в ударе Украину, утверждая, что российская армия якобы не использует ракету Точка-У. Эти заявления активно распространялись российскими пропагандистскими СМИ.

Команда Bellingcat сопоставила эти заявления с публично доступными данными, пытаясь установить происхождение ракеты Точка-У. Расследователи доказали, что заявления РФ о якобы неиспользовании этого вида ракет лживы.

Как отмечают эксперты Bellingcat, фото и видео в социальных сетях, а также новостные репортажи в росСМИ от 2021 года демонстрируют наличие пусковых установок Точка-У на вооружении войск РФ.

В то же время, на спутниковых снимках базы на юге России, сделанных в феврале 2022 года, наблюдается военная техника, внешний вид и размеры которой соответствуют установкам Точка-У.

Эксперты, с которыми поговорили расследователи Bellingcat, подтвердили, что хотя РФ в течение последних лет якобы снимала с вооружения Точки-У, это не делает российские запасы этого вооружения непригодными. Поэтому указанные ракеты вполне могут использоваться.

Об этом, в частности, заявил в комментарии Bellingcat Скотт ЛаФой, директор Программы ядерной и технологической безопасности в Exiger Government Solutions, имеющий опыт анализа открытых источников в области баллистических ракет и ядерного оружия.

Как отмечают расследователи Bellingcat, свидетельства из открытых источников также подтверждают, что ракеты Точка-У неоднократно замечали во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, по данным расследователей CIT (Conflict Intelligence Team), в конце марта машины комплекса Точка-У были отправлены по железной дороге из Гомеля в Белгород.

Это перемещение совпало с отступлением войск РФ с севера Украины и последующей концентрацией сил на восточном направлении. На машины были нанесены знаки “V”, которые российские захватчики используют на своей технике во время полномасштабной войны в Украине. Как отмечают в Bellingcat, об использовании подобных меток белорусскими войсками неизвестно.

Moreover, in late March this year, a train carrying Tochka-U missile launchers was filmed in Gomel, Belarus.

The launchers’s V markings indicate they are Russian, as we have not seen any Belarusian vehicles with such markings.https://t.co/KCCIeH1b4w pic.twitter.com/ifcOT3UZZn

