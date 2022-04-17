8 апреля этого года российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорск (Донецкая область), где на тот момент находились несколько тысяч человек. Вокзал поразила ракета Точка-У. В РФ после обстрела утверждали, что не используют такое оружие. Однако журналисты-расследователи Bellingcat на основании открытых данных доказали, что это ложь.

В день, когда баллистическая ракета малой дальности Точка-У ударила по железнодорожному вокзалу Краматорска, там собрались мирные жители, ожидавшие эвакуационных поездов. В результате ракетного удара погибли 59 человек, из которых семеро – дети. Еще более 100 граждан получили ранения.

В РФ традиционно обвинили в ударе Украину, утверждая, что российская армия якобы не использует ракету Точка-У. Эти заявления активно распространялись российскими пропагандистскими СМИ.

Команда Bellingcat сопоставила эти заявления с публично доступными данными, пытаясь установить происхождение ракеты Точка-У. Расследователи доказали, что заявления РФ о якобы неиспользовании этого вида ракет лживы.

– На момент написания этого материала имеющихся свидетельств из открытых источников недостаточно, чтобы установить все подробности об ударе, в том числе направление прилета ракеты. Однако эти свидетельства, по-видимому, позволяют опровергнуть один из аргументов, которые российские власти приводят в свою защиту, а именно что российская армия якобы не использует ракетные комплексы Точка-У, — отмечается в расследовании.

Неопровержимые доказательства

Как отмечают эксперты Bellingcat, фото и видео в социальных сетях, а также новостные репортажи в росСМИ от 2021 года демонстрируют наличие пусковых установок Точка-У на вооружении войск РФ.

В то же время, на спутниковых снимках базы на юге России, сделанных в феврале 2022 года, наблюдается военная техника, внешний вид и размеры которой соответствуют установкам Точка-У.

Эксперты, с которыми поговорили расследователи Bellingcat, подтвердили, что хотя РФ в течение последних лет якобы снимала с вооружения Точки-У, это не делает российские запасы этого вооружения непригодными. Поэтому указанные ракеты вполне могут использоваться.

Об этом, в частности, заявил в комментарии Bellingcat Скотт ЛаФой, директор Программы ядерной и технологической безопасности в Exiger Government Solutions, имеющий опыт анализа открытых источников в области баллистических ракет и ядерного оружия.

– Мы и раньше видели, как Россия использует старые вооружения. Точки-У ценны тем, что помогают экономить дорогие ракеты комплексов Искандер, что позволяет РФ тратить старые запасы, а не новые дорогие боеприпасы, — объяснил он.

Как отмечают расследователи Bellingcat, свидетельства из открытых источников также подтверждают, что ракеты Точка-У неоднократно замечали во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, по данным расследователей CIT (Conflict Intelligence Team), в конце марта машины комплекса Точка-У были отправлены по железной дороге из Гомеля в Белгород.

Это перемещение совпало с отступлением войск РФ с севера Украины и последующей концентрацией сил на восточном направлении. На машины были нанесены знаки “V”, которые российские захватчики используют на своей технике во время полномасштабной войны в Украине. Как отмечают в Bellingcat, об использовании подобных меток белорусскими войсками неизвестно.

Moreover, in late March this year, a train carrying Tochka-U missile launchers was filmed in Gomel, Belarus. The launchers’s V markings indicate they are Russian, as we have not seen any Belarusian vehicles with such markings.https://t.co/KCCIeH1b4w pic.twitter.com/ifcOT3UZZn — CIT (en) (@CITeam_en) April 8, 2022

18 марта группа анонимных белорусских исследователей опубликовала в сети кадры тех же машин Точка-У. Расследователи отмечали, что пусковые установки прибыли в Минскую область Беларуси на российском самолете Ан-124 (в дополнение к комплексам Точка-У, прибывшим ранее в том же месяце).

⚡️New batch of Tochka-U tactical ballistic missiles was brought to Belarus. Today at 14:12 (Minsk time), Russian An-124 Ruslan heavy cargo aircraft landed at the airfield in Machulishchy (Minsk region).

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Расследователи Bellingcat обращают внимание, что на кадрах от 18 марта на этих машинах еще не было знаков “V” и все еще были оригинальные номера.

– Судя по похожему камуфляжу и износу, это, по-видимому, те же машины, что и те, которые направлялись в Белгород по железной дороге, — отмечают расследователи.

Кроме этих кадров, есть и другие свидетельства из открытых источников, согласно которым армия РФ еще в 2021 году признавала наличие на вооружении ракетных комплексов Точка-У. По данным CIT, российская 47-я ракетная бригада, вероятно, до сих пор использует эти системы. В феврале 2021 года они “засветились” в репортаже одного из российских каналов.

А старший научный сотрудник американского Института исследования внешней политики Роберт Ли в апреле 2021 года писал, что в Ростовской области заметили машины, напоминавшие установки Точка-У. В тот период РФ как раз стягивала свои войска к границам Украины.

Hmm, these look like Tochka-U tactical ballistic missile 9P129-series TELs and 9T218-1 transloaders in Rostov.https://t.co/pQoUBTkc06 pic.twitter.com/vov4mFuKlL — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2021

Эти ракетные комплексы снова попали на видео в мае прошлого года. Тогда они участвовали в параде к 9 мая в Краснодаре.

По данным Bellingcat, 47-я ракетная бригада находится в составе 8-й общевойсковой армии РФ, которая сейчас задействована в боевых действиях на Донбассе. Расследователи нашли в соцсетях фото, датированное 3 октября 2021 года, на котором два российских солдата стоят, вероятно, на установке комплекса Точка-У. Геотег снимка соответствует гарнизону 47-й ракетной бригады.

А на спутниковом снимке гарнизона 47-й ракетной бригады от февраля 2022 года видны машины, габариты которых соответствуют Точке-У.

По данным Amnesty International, РФ применяла ракеты Точка-У в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Исследователи Amnesty International в сфере вооружений выяснили, что обломки ударившего по больнице в Угледаре (Донецкая область) боеприпаса соответствуют ракете Точка-У.

Расследователи Bellingcat обращают внимание и на тот факт, что задолго до удара по вокзалу Краматорска один из пропагандистских каналов в Telegram предупреждал людей не покидать город железнодорожным транспортом.

А в день ракетных обстрелов вокзала Краматорска министерство обороны РФ объявило утром об ударах ракетами “воздушного базирования” якобы по вооружению и военной технике Украины, которые прибывали на железнодорожные станции Покровск, Славянск и Барвенково. Эти сообщения начали распространять Telegram-каналы террористов “ДНР”.

Менее чем через 20 минут после этого появились сообщения, что Краматорск попал под обстрел.

Последствия ракетного удара по Краматорску.

Команда Bellingcat отмечает, что, кроме места непосредственного падения ракеты (примерно в 50 метрах на юго-запад от здания железнодорожного вокзала в Краматорске), есть еще пять характерных мест попадания от суббоеприпасов. То есть РФ использовала ракету с кассетной боеголовкой.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или “мелкокалиберных бомб” по значительной территории. Тем самым они могут спровоцировать множество жертв.

Расследователи отмечают, что характер повреждений не позволяет оценить возможное направление запуска. Так, эксперты, опрошенные Bellingcat, объяснили, что расположение суббоеприпасов и обломков ракеты не являются точным свидетельством траектории прилета.

Кроме того, команда Bellingcat опровергла утверждение, распространяемое пропагандой РФ, что серийный номер на обломках ракеты якобы свидетельствует о ее использовании украинскими военными.

Министерство обороны Украины проинформировало Bellingcat, что такие ракеты производились в Советской России и поставлялись на базы хранения, в арсеналы и ракетные бригады по всему бывшему СССР. Поэтому определение принадлежности ракеты по серийному номеру в случае Точка-У является неприемлемым.

Расследователи отмечают, что на многих кадрах из временно оккупированных украинских городов Харцызск, Зугрэс, Шахтерск и Торез от 8 апреля видны пуски ракет к югу от этих населенных пунктов за несколько минут до удара по Краматорску. В то же время плохая видимость не позволяет установить, какие ракеты были применены и какова была их цель.

Источник: Bellingcat

Фото: Bellingcat, Донецкая областная прокуратура