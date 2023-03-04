Март, 04 в 1:13

Украина обратилась к ЕС с просьбой присылать Киеву 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, чтобы уменьшить критическую нехватку боеприпасов, которая, по ее словам, ограничивает ее прогресс на поле боя.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Алексея Резникова к своим коллегам из 27 стран-членов ЕС.

По словам украинского министра, из-за нехватки снарядов войска Украины выпускают лишь пятую часть снарядов, которые они могли бы выпустить, из-за нехватки поставок.

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— Этот запрос значительно превышает помощь, которую ЕС обсуждает, что подчеркивает масштабность задачи, которая стоит перед Киевом, поскольку война с Россией продолжается уже второй год, — пишет издание.

В пятницу, 4 марта, сообщалось, что украинские войска отходят из города Бахмут, который стал центром сопротивления Киева и стремления Москвы восстановить свои позиции. Это, как пишет FT, “знаменует первый крупный успех России в ее новом наступлении”.

Алексей Резников в письме пишет, что артиллерия играет “решающую роль в уничтожении военной мощи противника”. По его словам, в среднем Украина выпускала 110 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц — это четверть от того количества, которое использовала Россия.

— Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать весь боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц, — написал он, имея в виду мощность артиллерийских систем, доступных Украине. — По нашим оценкам, для успешного выполнения задач на поле боя минимальная потребность составляет не менее 60 процентов от полного боекомплекта, или 356,4 тыс. снарядов в месяц.

В то же время военные аналитики говорят, что Киев имеет более 300 артиллерийских систем, в основном подаренных союзниками.

Резников, который также направил письмо руководителю внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, говорит, что поддерживает недавнюю инициативу по увеличению европейского производства боеприпасов в поддержку Украины. В прошлом месяце Эстония предложила, чтобы ЕС потратил €4 млрд на закупку 1 млн снарядов для ВСУ.

Боррель разработал менее амбициозный план, согласно которому ЕС потратит €1 млрд в течение следующих нескольких месяцев, чтобы частично возместить странам-членам стоимость предоставленных боеприпасов. После этого группы стран блока разместят новые совместные заказы у производителей вооружений для увеличения поставок и пополнения своих запасов.

По словам чиновников, все страны-члены Евросоюза, а также Норвегия, скорее всего, согласятся с поставками, которые начнутся уже через несколько недель.

Однако некоторые дипломаты ЕС говорят, что этот шаг является недостаточным.

— Стратегия недостаточно амбициозная, — сказал один из них. — Ежедневно Россия выпускает столько снарядов, сколько Европа может произвести за месяц. Украине нужно больше боеприпасов.

Они сказали, что продвижение также требует большего финансирования. €1 млрд поступит из €2 млрд, которые правительства уже пообещали выделить на пополнение Европейского фонда мира (ЕФМ), который финансирует закупку вооружений.

— Мы делаем ребрендинг того, что уже дали, — сказал один из них.

Третья, более долгосрочная часть плана Борреля направлена на увеличение размера оружейной промышленности ЕС.

По словам чиновников, только 12 компаний ЕС производят 155-миллиметровые снаряды, причем в Норвегии и Великобритании также есть заводы. Южная Корея имеет большие запасы, но Брюссель неохотно финансирует закупки оттуда.

Боррель работает с Тьерри Бретоном, комиссаром ЕС по вопросам промышленности, над планом использования €500 млн, выделенных ЕС, для расширения производства вооружений путем финансирования расширения заводов, устранения узких мест в поставках и размещения крупных заказов для стимулирования инвестиций.

Бретон также давит на банки и другие финансовые учреждения, некоторые из которых бойкотируют оружейные компании, чтобы те увеличили объемы кредитования, отмечает Financial Times.

Он сказал FT, что ЕС должен перейти на военные рельсы: “Я считаю, что пришло время европейской оборонной промышленности перейти на модель экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве”.

— Вместе с Жозепом Боррелем я полон решимости поддержать наращивание производства европейской оборонной промышленности, чтобы она могла противостоять реалиям конфликта высокой интенсивности — начиная с вопроса боеприпасов, — сказал он.

По словам дипломатов, некоторые страны-члены ЕС скептически относятся к этим планам.

— Самый большой знак вопроса: “Как мы будем за это платить?”, — сказал один из них. — Единственным жизнеспособным вариантом, и слоном в комнате, является очередное повышение потолка ЕФМ.

Лидеры ЕС, вероятно, столкнутся с этим решением на саммите в Брюсселе 23-24 марта.