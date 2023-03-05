В Украине зафиксирован 171 случай сексуального насилия со стороны оккупантов — Зеленская

Март, 04 в 23:20

Правоохранители установили 171 потерпевшего от сексуального насилия со стороны российских военных.

Об этом во время выступления на международной конференции United for justice во Львове сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Она отметила, что осуждение изнасилования и других военных преступлений РФ должно стать прецедентом неизбежности наказания.

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Выступая в субботу во Львове на международной конференции United for justice, она заявила, что количество фактов изнасилования украинцев оккупантами говорит о то, что эти преступления являются сознательной политикой армии РФ.

— Это их сознательное физическое и психологическое оружие против украинцев. 171 случай сексуального насилия против украинцев сейчас расследуют в генпрокуратуре. И за этой цифрой не только женщины, среди пострадавших – 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, — сказала она.

По словам Зеленской, об этих случаях известно только потому, что у потерпевших хватило мужества сообщить об этом.