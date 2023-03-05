В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насилля з боку окупантів – Зеленська

Березень, 04 в 23:20

Правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку російських військових.

Про це під час виступу на міжнародній конференції United for justice у Львові повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Вона зазначила, що засудження зґвалтування та інших військових злочинів РФ має стати прецедентом неминучості покарання.

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Виступаючи у суботу у Львові на міжнародній конференції United for justice, вона заявила, що кількість фактів зґвалтування українців окупантами говорить про те, що ці злочини є свідомою політикою армії РФ.

– Це їхня свідома фізична та психологічна зброя проти українців. 171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують у Генпрокуратурі. І за цією цифрою не лише жінки, серед постраждалих – 39 чоловіків, 13 неповнолітніх, – сказала вона.

За словами Зеленської, про ці випадки відомо лише тому, що у потерпілих вистачило мужності повідомити про це.