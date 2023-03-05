В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насилля з боку окупантів – Зеленська
Правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку російських військових.
Про це під час виступу на міжнародній конференції United for justice у Львові повідомила перша леді України Олена Зеленська.
Вона зазначила, що засудження зґвалтування та інших військових злочинів РФ має стати прецедентом неминучості покарання.
Виступаючи у суботу у Львові на міжнародній конференції United for justice, вона заявила, що кількість фактів зґвалтування українців окупантами говорить про те, що ці злочини є свідомою політикою армії РФ.
– Це їхня свідома фізична та психологічна зброя проти українців. 171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують у Генпрокуратурі. І за цією цифрою не лише жінки, серед постраждалих – 39 чоловіків, 13 неповнолітніх, – сказала вона.
За словами Зеленської, про ці випадки відомо лише тому, що у потерпілих вистачило мужності повідомити про це.
– Потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин, відповідальність завжди несе агресор… постраждалим треба знати, що держава завжди на їхньому боці… покарання їхніх кривдників – це найголовніше. Засудження зґвалтувань та інших військових злочинів має стати прецедентом, щоб будь-який потенційний агресор знав, що таке не залишиться безкарним, – зазначила вона.