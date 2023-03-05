Березень, 05 в 1:19

Тимчасово окупований Росією Крим не має іншого шляху для звільнення, окрім як у військовий спосіб.

З такою заявою виступив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв’ю для каналу ZAXID.NET.

В контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання деокупації Криму вже не може розглядатись в рамках тієї стратегії, яка була ухвалена у 2021 році, і сьогодні вона потребує змін.

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Данілов нагадав, що стратегія, яка була прийнята 24 березня 2021 року мала декілька пунктів щодо звільнення Криму, зокрема й військовий. Втім, пріоритетом залишався політико-дипломатичний шлях звільнення тимчасово окупованого півострова.

– Нам треба ухвалити відповідні документи. Якщо за ці документи проголосує Рада національної безпеки й оборони… Наразі іншого шляху (окрім як військового звільнення Криму , – Ред.) я не бачу, – сказав він.

Олексій Данілов наголосив, що рішення буде ухвалюватись членам РНБО, яке потім буде реалізовуватись указом президента.

– Ми відпрацьовуємо всі документи відносно тих процесів, які відбуваються в секторі безпеки і оборони України. Це один із них, – додав секретар РНБО.

Водночас він каже, що сьогодні у Ради нацбезпеки і оборони подібних документів “дуже багато”.

– Коли кажуть, що (влада, – Ред.) не готувалась, то просто дехто забув, що треба читати документи. Там все написано. Треба уважно читати й головне – виконувати. Якби всі рішення були бездоганні і їх виконали на 100%, ми мали б зовсім іншу ситуацію, – наголосив Данілов.

Напередодні секретар РНБО заявив, що Україна найближчим часом змінить стратегію майбутньої деокупації Криму.