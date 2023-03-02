Украина изменит стратегию будущего освобождения Крыма — секретарь СНБО
Фото: УНИАН
Украина изменит стратегию будущей деоккупации Крымского полуострова, который временно находится под контролем Российской Федерации.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Алексей Данилов. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
— Стратегия деоккупации Крыма — время новой редакции. Очередность средств деоккупации — политико-дипломатических, военных, экономических и других — требует изменения приоритетов, — считает секретарь СНБО.
На его взгляд, необходимо изменить стратегию освобождения Крыма и общие приоритеты, чтобы успешно вернуть полуостров под контроль Украины.
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