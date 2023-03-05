Двое украинских пилотов находятся в США для обучения на симуляторах истребителей — NBC

Март, 05 в 9:14

Двое украинских пилотов сейчас находятся в США для оценки их навыков. Это нужно, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить украинских защитников управлять штурмовиками, в частности истребителями F-16.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух членов Конгресса и высокопоставленного чиновника США.

Указано, что навыки украинцев оценивают на тренажерах на военной базе США в Тусоне, штат Аризона. По словам официальных лиц, власти США одобрили отправку еще до 10 украинских пилотов в США для дальнейшей оценки уже в этом месяце.

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Издание указывает, что у этих усилий две цели: улучшить навыки пилотов и оценить, сколько времени может занять надлежащая программа обучения.

— Программа посвящена оценке их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили, — говорится в сообщении.

В то же время два чиновника администрации отметили, что это не учебная программа и украинцы не будут летать на самолетах во время своего пребывания в США.

Чиновник Колин Каль заявил комитету Палаты представителей по делам Вооруженных сил, что США не принимали решение о предоставлении истребителей.

Ранее в США заявили, что передача Украине истребителей F-16 пока не является срочной, это вопрос на будущее.

Источник: NBC