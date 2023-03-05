Березень, 05 в 18:01

У неділю, 5 березня, російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Бударки на Харківщині.

Ворожий снаряд влучив в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ Харківської області. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, там виникла пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.