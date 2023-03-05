Март, 05 в 9:32

Сегодня утром, 5 марта, российские военные в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, там возник пожар. На месте работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

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Вчера, после 23:00, враг также обстрелял город — разрушены по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина.

Также обстрелами в Купянске повреждены образовательное учреждение и роддом.

Утром 28 февраля оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянска, разрушены жилые дома и повреждено здание детского сада. Под удар попал городской парк отдыха.

Фото: Олег Синегубов