До України з травня 2023 року надійдуть ЗРК Patriot та SAMP/T – ЗМІ

Березень, 06 в 23:36

Україна після квітня 2023 року очікує на прибуття до нашої країни зенітно-ракетних комплексів Patriot та SAMP-T.

– Після квітня очікуємо на Patriot і SAMP-T, – повідомило поінформоване джерело.

Нагадаємо, що у лютому стало відомо, що уряди Італії та Франції нададуть Україні наземну систему земля-повітря середнього радіусу дії SAMP-T, яка допоможе захистити небо від російських ракет.

А 17 січня прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його держава передасть Україні ще один комплекс Patriot.

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