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Факты / Україна

В Германии обучают украинских воинов работать на системе ПВО IRIS-T — Минобороны

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Германии обучают украинских воинов работать на системе ПВО IRIS-T — Минобороны
Фото: Минобороны

Немецкие военные воздушных сил проводят обучение украинских воинов на системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что система IRIS-T может быть эффективной против ряда воздушных угроз: дронов, самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

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Военнослужащие воздушных сил вооруженных сил Германии проводят тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T Infra-Red Imaging System — Tail/Thrust Vector controlled SLM, отмечают в Минобороны.

Для этого совместно моделируется использование системы с помощью общих сценариев.

Заметим, что система IRIS-T уже находится на вооружении ВСУ и используется для защиты населения и критической инфраструктуры от вражеских ракетных ударов.

В Германии обучают украинских воинов работать на системе ПВО IRIS-T — Минобороны / 2 фотографии

В октябре 2022 года Германия передала Украине первый из четырех ЗРК IRIS-T SLM. Еще три системы украинские воины получат в этом году.

Ранее издание Spiegel писало, что Германия передаст Украине новые зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в ближайшие недели.

Источник: Минобороны
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