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Новые Gepard и система ПВО IRIS-T прибудут в Украину в ближайшие недели – Шольц

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Getty Images

Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что Германия передаст Украине новые зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает издание Spiegel.

– В ближайшие недели Вооруженные силы Украины получат новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T, также ФРГ ведет работу по обеспечению Украины дополнительными боеприпасами, – сказал он.

Шольц также обратился к критикам поставок вооружений, заявив, что его правительство никогда не принимает решения о военной помощи легкомысленно.

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Глава правительства Германии пообещал развивать Бундесвер и положить конец пренебрежительному отношению к вооруженным силам.

Напомним, Германия планирует наращивать производство боеприпасов и мощности по ремонту оружия, чтобы поддерживать украинскую армию в борьбе с агрессией РФ.

Ранее Шольц заявлял, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры.

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