Новые Gepard и система ПВО IRIS-T прибудут в Украину в ближайшие недели – Шольц
Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что Германия передаст Украине новые зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в ближайшие недели.
Об этом сообщает издание Spiegel.
– В ближайшие недели Вооруженные силы Украины получат новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T, также ФРГ ведет работу по обеспечению Украины дополнительными боеприпасами, – сказал он.
Шольц также обратился к критикам поставок вооружений, заявив, что его правительство никогда не принимает решения о военной помощи легкомысленно.
Глава правительства Германии пообещал развивать Бундесвер и положить конец пренебрежительному отношению к вооруженным силам.
Напомним, Германия планирует наращивать производство боеприпасов и мощности по ремонту оружия, чтобы поддерживать украинскую армию в борьбе с агрессией РФ.
Ранее Шольц заявлял, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры.