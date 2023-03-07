Березень, 07 в 11:44

Німецькі військові повітряних сил проводять навчання українських воїнів на системі протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що система IRIS-T може бути ефективною проти низки повітряних загроз: дронів, літаків, вертольотів та крилатих ракет.

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Військовослужбовці повітряних сил збройних сил Німеччини проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM, наголошують в Міноборони.

Для цього спільно моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Зауважимо, що система IRIS-T вже перебуває на озброєнні ЗСУ і використовується для захисту населення та критичної інфраструктури від ворожих ракетних ударів.

У Німеччині навчають українських воїнів працювати на системі ППО IRIS-T – Міноборони / 2 фотографии

У жовтні 2022 року Німеччина передала Україні перший з чотирьох ЗРК IRIS-T SLM. Ще три системи українські воїни отримають цього року.

Раніше видання Spiegel писало, що Німеччина передасть Україні нові зенітні самохідні установки Gepard і систему протиповітряної оборони IRIS-T вже найближчими тижнями.