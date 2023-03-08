Генштаб: оккупанты конфискуют зерно у людей в Запорожской области
В Ульяновке, расположенной на территории временно захваченной Запорожской области, оккупанты свозят зерно в местный ангар.
Зерно по приказу так называемой оккупационной администрации везут из близлежащих сельских хозяйств и ферм района.
Оккупанты, отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины, делают вид, что покупают зерновые по значительно заниженным ценам, а на самом деле просто их конфискуют.
Сейчас оккупанты прибегают к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях.
В течение 7 марта захватчики обстреляли районы более 30 населенных пунктов недалеко от линии столкновения, в частности Ольговское, Затишье, Чаривное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Мыловое, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.
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