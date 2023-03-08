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Факты / Україна

Генштаб: оккупанты конфискуют зерно у людей в Запорожской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
зерно
Фото: Depositphotos

В Ульяновке, расположенной на территории временно захваченной Запорожской области, оккупанты свозят зерно в местный ангар.

Зерно по приказу так называемой оккупационной администрации везут из близлежащих сельских хозяйств и ферм района.

Оккупанты, отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины, делают вид, что покупают зерновые по значительно заниженным ценам, а на самом деле просто их конфискуют.

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Сейчас оккупанты прибегают к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях.

В течение 7 марта захватчики обстреляли районы более 30 населенных пунктов недалеко от линии столкновения, в частности Ольговское, Затишье, Чаривное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Мыловое, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 378-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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