Генштаб: окупанти конфіскують зерно у людей в Запорізькій області

Березень, 08 в 8:41

В Улянівці, що на території тимчасово захопленої Запорізької області, окупанти звозять збіжжя в місцевий ангар.

Зерно за наказом так званої окупаційної адміністрації везуть із прилеглих сільських господарств та ферм району.

Окупанти, наголошують у Генштабі Збройних сил України, роблять вигляд, буцімто купують зернові за значно заниженими цінами, а насправді просто їх конфіскують.

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Нині окупанти вдаються до оборони на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Упродовж 7 березня загарбники обстріляли райони понад 30 населених пунктів неподалік лінії зіткнення, зокрема Ольгівське, Затишшя, Чарівне, Павлівку, Приморське Запорізької області, а також Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Херсон та Інженерне.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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