Гибель героя Украины Коцюбайло и освобождение из плена 130 украинцев: что происходит на 378 сутки войны (онлайн)
Генсек ООН Антониу Гутерреш приехал в Украину, уже 8 марта должна состояться встреча с президентом Владимиром Зеленским.
Украина вернула из плена РФ еще 130 военных, среди которых есть и защитники Мариуполя.
Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, сообщили в Минреинтеграции.
Президенты США Джозеф Байден и Франции Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора помощь Украине
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
— Лидеры двух стран обсудили поддержку Украины… включая обязательство продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и наказывать Россию за ее агрессию, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора Байден и Макрон также обсудили сотрудничество между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе “и совместные усилия по реагированию на вызовы, которые создает КНР для миропорядка, основанного на правилах”.
— Лидеры подтвердили намерение осуществлять тесную координацию по ускорению перехода к экономике, основанной на экологически чистой энергии, — подчеркивается в сообщении.
Россия пытается разработать проект так называемого соглашения Минск-3, которое хочет использовать как аргумент во время переговоров с Украиной, однако украинский народ это не устроит.
Об этом в эфире национального марафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, в России и Беларуси идут подготовительные работы по мирным переговорам, которые Данилов назвал планом Б для Кремля.
— План известен, известно, кто будет исполнителем (плана, — Ред.), (в Минске и Москве, — Ред.) идут подготовительная работа. Это говорит о том, что надежды на то, что они смогут решить военным путем вопрос захвата нашей страны, у них уже нет… Все, что касается Минска-3, неприемлемо для нашего общества, — сказал он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что возвращать в Украину влияние России или пророссийских политиков властям Украины не позволит украинский народ.
Алексей Данилов при этом не смог ответить на вопрос, когда возникнет, чтобы Киев был согласен на переговоры.
— Есть решение СНБО, по которому никаких переговоров с Путиным мы вести не можем. Он – террорист, — сказал он.
По его словам, вопрос принципов для Украины является фундаментальным.
— Мы не можем поступиться принципами, в том числе территориальной целостностью. Иначе это закончится новой войной. Принципы — это святая вещь, — добавил он.