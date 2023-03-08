Кратчайшее расстояние до врага было 0,5 м: боец с позывным Механик о войне и службе в интернациональном легионе

Март, 08 в 14:44

Интернациональный легион обороны Украины собрал в своих рядах уникальный коллектив. Иностранные добровольцы прибыли, чтобы остановить российский террор в Украине и не выпустить его в мир. В то же время именно в Интернациональный легион попало много этнических украинцев, которые в предыдущие годы жили и работали за рубежом и формально на момент начала широкомасштабной российской агрессии были гражданами других государств.

А еще — в подразделение привлекли лучших украинских офицеров, командиров, инструкторов с высоким уровнем боевой подготовки, знанием иностранных языков и серьезным опытом боевых действий. Собственно, они составляют управленческое ядро подразделения. Командир взвода ІІ Интернационального легиона с позывным Механик относится именно к таким.

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Его не удивишь градами, минометами и артиллерией. Он понимает, что такое залп нескольких танков с расстояния одного километра и не теряется, принимая тяжелое решение, когда вражеский пехотинец находится менее чем за метр. Он не из книг знает, что такое налет на вражеские позиции, и как важно, чтобы товарищи прикрывали спину. Воин уверенно чувствует себя в своем боевом коллективе, к формированию которого приложил немало усилий, но предостерегает всех от недооценки врага. Он ушел на войну с Майдана, но не устал за 9 невероятно долгих лет, и каждый раз убеждает себя вернуться в бой, ведь “если не я – то кто?”.

Без страха и упрека

– Мех появился у нас в Легионе, когда мы проводили курс в марте-апреле прошлого (2022, – Ред.) года. Глаза горят, такой упорный, ярый, – вспоминает офицер с позывным Санта, командир ІІ Интернационального легиона обороны Украины. — Когда я объявил: “Формируем интернациональное подразделение. Фронт — восток Луганщины”, он один из первых вышел и сказал: “Ребята, куда же вы без нас? Куда же вы без меня?

Мужчина продолжает:

– Подошел, такой весь интеллигентный. Он на Арамиса похож. На художника, на поэта. Очень спокойный, но в нем такая сила чувствуется. Исходящая от него доброта и привлекает людей. Люди это видят и очень ценят. Он был в составе лучших выпускников программы, проводимой британскими инструкторами в Киеве, когда мы делали тренинг для ТРО. Он сейчас один из лучших солдат и лучших младших командиров.

Офицер отмечает, что часто репутация человека отличается от его внутреннего мира.

— Товарищи Механика видят его неуязвимым бессмертным суперменом, который бьет сильнее, реагирует быстрее, стреляет точнее. И это правда, свидетелями которой стали многие в бесчисленных боях командира на протяжении его многолетней бурной биографии, — говорит он.

Нас же Александр удивил с первых минут разговора своей интеллигентностью, выдержкой, чрезвычайно глубоким внутренним миром и тем, насколько он глубоко чувствует ответственность за жизнь каждого побратима, насколько сильно переживает из-за боли и смерти гражданских людей от рук российских военно-террористических формирований.

Война – ненормальное событие и ненормальная среда для любого адекватного человека. На войне люди становятся более жесткими и черствыми. И тем труднее воину, оставаясь человеком в лучшем смысле этого слова, быть среди лучших в своем деле – быстрым, точным, смертоносным.

Почему Механик?

– Вообще позывной у меня Мех. Полный – Механик. Это пошло с 2014-го. Когда мы были еще на Майдане, мне дали такой позывной, потому что мы сделали свою мини-балисту, которая стреляла камнями, — говорит Александр.

Боевая биография

– Собственно с Майдана все и завертелось, – вспоминает Механик. – Пришлось оставить гражданскую работу. После окончания событий на Майдане я пошел в батальон Золотые ворота. Мы из Золотых ворот в 2014 году выехали под Луганский аэропорт.

Затем были Счастье, Сабовка, Родаково, Ленино. В 2015 году вместе с Добровольческим батальоном ОУН – Пески. В 2015-2016 годах Александр воевал в составе батальонно-тактической группы 81 аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

— Около семи месяцев – в Опытном под Донецким аэропортом. Так оно меня и затянуло. Как только Россия начала заходить в Украину со своими, как они говорят, “спасательными” действиями, я включился. Просто не смог сидеть дома сложа руки, – говорит он.

Перевоплощение в бою

– У него позывной Мех или Механ, – рассказывает офицер с позывным Индия, заместитель командира ІІ Интернационального легиона обороны Украины. – Когда он слышит выстрелы – просто начинает сходить с ума. И может запрыгнуть на бруствер окопа – расстрелять кацапов сверху, например. Причем вот так, запросто. Для него это обычный поступок. Глаза горят! Особенно, когда речь идет о минировании, использовании взрывных устройств, – человек меняется весь. Пожалуй, более героического человека во время штурмов я не помню. При том, какой он воин, он не остается милитаристом по жизни.

Учится и учит

В 2005-2006 годах мужчина проходил срочную военную службу. Поэтому в 2014 году решил, что имеет определенную подготовку и просто не может оставаться в стороне от событий. Своими знаниями и боевым опытом всегда делился с товарищами.

– Сейчас я преподаю боевую работу с пулеметами, тактику. Готовим людей максимально. Понимаю, что если просто буду сидеть дома, то от меня при данных обстоятельствах будет мало толку. Зная, что очень много знакомых, товарищей погибли, каждый раз приходится преодолевать себя и снова идти воевать, – говорит Александр.

Война – испытание для близких

Ни Александр, ни его близкие не питают иллюзий относительно угроз войны. И, конечно, служба во время широкомасштабной войны – это непростое испытание для семьи.

– Родные не в восторге, – признается Мех. – Они понимают, что, как ни крути, война – большой риск, и кто знает, что может случиться в любой момент. Любимая тоже это понимает. У нее есть страх перед тем, что может произойти. Но она понимает и меня. Она знает, что я не могу пропустить ротацию, не могу отойти в сторону, не могу никуда убежать. Я в первую очередь себе этого не прощу. А еще – близкие отдают себе отчет, что моя работа результативна, поэтому стараются максимально поддержать меня.

Военные преступления российских оккупантов

Едва ли не самые тяжелые бои подразделения Легиона, в составе которого воюет Механик, были в конце прошлого–начале этого года в Новогригоровке и Бахмуте. Легионеры столкнулись с беспрецедентной артиллерийской активностью российско-оккупационных войск, продемонстрировали невероятную стойкость, инициативность и изобретательность, держива героическую оборону и применяя активные меры против врага. Описывая, по нашей просьбе, эти события, Александр немногословен:

– Это как всегда, везде на фронте. Все очень тяжело. На войне ничего не бывает просто. Россияне применяют очень много тех вещей, которые нельзя применять вообще согласно международным конвенциям. Например, фосфорные бомбы, те же кассетные мины. Причем применяют максимально против гражданских.

Эмоции Александра меняются, и становится ясно, что тема военных преступлений российских военно-террористических формирований для него особенно болезненна. Не можем удержаться, чтобы не спросить, был ли он свидетелем таких явлений и последствий действий россиян в украинских городах и селах.

– Военные преступления врага? Да. К несчастью. Бывали всякие ситуации. Приходилось общаться с людьми на Черниговщине, Харьковщине, Счастье, в других местах, где успели “отметиться” россияне. Я уже молчу о мародерстве. Мародерство – это минимум, что они натворили. Гораздо страшнее, что россияне просто убивали молча гражданских. Дети, женщины. Изнасилование – то, что вообще ни в какие рамки не лезет. И даже изнасилования детей. Последствия этого, которые приходилось видеть и слышать, просто уничтожают меня изнутри. Да, я встречался с их преступлениями и это не самое лучшее, что я мог видеть. Не хотелось бы видеть этого вообще. К несчастью.

Просто работаю, как оно работается

Мех довольно немногословен в описании боевых эпизодов, особенно в отношении своих действий. О собственных ощущениях во время боя тоже говорит сдержанно.

– В 2014 году мы испытали полный спектр эмоций – все что угодно. Тогда я впервые “познакомился” с минометами, когда нас обстреливали, с градами, артиллерией. Познакомился с кассетными ударами – были такие в Счастье. Мне было легче в 2022 году. В 2015 году, когда в Опытном был, по нашей позиции работали три танка на расстоянии от 800 до 1200 метров. Знать при этом, что у танка прицельное расстояние позволяет вложить снаряд в окно дома за три километра, было “весело”. Сейчас опыт дает свое. Я понимаю, что могу, что знаю, как-то ко всему этому привык и работаю. Просто работаю, как оно работается.

Полметра до врага

Интернациональный легион обороны Украины – это полноценное подразделение Вооруженных сил Украины. Его военнослужащие – настоящие рыцари войны. Они действуют в рамках Международных конвенций и обычаев войны не просто потому, что так необходимо, а потому, что для них это нормально и естественно. Даже когда от мгновения зависит жизнь, а спасти может только случай и профессионализм. Александр – яркий представитель этого боевого коллектива. Он не гордится своими победами и, несмотря на увиденные за годы войны зверства россиян, всегда старается с уважением относиться к человеческой жизни. И даже к жизни извергов. Просто потому, что иначе не может.

– В 2022 году кратчайшее расстояние до врага у меня было, может, полметра, может, метр. Где-то так, – вспоминает Механик. – Встретился с врагом. Думал сделать по-нормальному, то есть чтобы человек сдался, но он, к сожалению, начал направлять в мою сторону оружие. Мне пришлось принимать решение, сработать немного раньше. Я стараюсь не запоминать такие вещи и особо не разглашать…

Безумное решение в ближнем бою

Конечно, мы не можем сдержаться и спрашиваем о бое, который описал офицер Легиона с позывным Индия, когда Механ заскочил на бруствер вражеского окопа.

– Да, – неохотно соглашается Александр. – Это тоже была похожая ситуация. Проводился штурм, точнее, как это правильно называется – налет на позицию. Мы зашли во вражеские окопы. И с одной стороны окопов сбилась группа россиян. Они очень хорошо вели из-за угла плотный огонь, и мы не могли пройти. Я понимал, что нужно принимать какое-нибудь решение. Чем больше времени ты стоишь на одном месте – тем больше ты являешься мишенью. Поэтому мне пришлось взобраться наверх, подойти к врагу над окопами и сверху принять определенные меры. Пришлось отработать.

Классификация российских оккупантов

За годы войны Механик встречался с различными видами, группами и подразделениями российских военно-террористических формирований и может многое рассказать об их характере и поведении:

– Кадыровцы – это вообще смешная ситуация. Как говорится, тикток-войска. Очень многие их пиарят, но мало от них толку. Есть определенные группы, которые могут работать, но в основном это распиаренные актеры, которые немногого стоят на поле боя. Обычная пехота у россиян недостаточно обучена, то есть толком они не работают. И вообще – у российских войск нет должной мотивации, потому что они пришли на чужую землю. А когда враг наступает, и он не знает причины, почему воюет – нормальной мотивации быть не может. Вагнеровцы – у них одна мотивация: получить освобождение от отбывания наказания за преступления. Им говорят идти вперед. Они идут вперед. Что о них могу сказать – это мясо. Просто, к сожалению, мясо, которое бросают на передовую.

Впрочем, Мех предостерегает от недооценки врага и от недооценки любых факторов на поле боя:

– В 2015 году приходилось встречаться с некоторыми группами российских спецназовцев. Они приезжали с такими винтовками, как Выхлоп, Винторез, крупнокалиберными пулеметами Корд. Эти работают хорошо. Нельзя сказать, что все подразделения врага слабые. В основном так, им нечем удивить, но никогда нельзя списывать со счетов тот факт, что за спинами представителей низкоквалифицированных массовых подразделений могут работать достаточно профессиональные и опасные отдельные группы. Кроме того, остерегаться нужно подлости врага. Россияне могут миновать раненых, мертвых, миновать абсолютно все. Это очень подло с их стороны.

Разное происхождение, но одна цель

Несмотря на то, что в составе Интернационального легиона обороны Украины сегодня проходят военную службу представители более 50 стран, подразделение демонстрирует невероятные возможности. Языковая и культурная индивидуальность каждого воина вовсе не становится препятствием для их совместной боевой работы.

– В основном, – рассказывает командир о мотивации коллектива, – если брать таких людей, как белорусы, грузины (бывает, даже из России приезжают люди, которые воюют за Украину), – они мотивированы тем, что когда победят вместе с нами, победят и у себя дома, одержат победу и для своих народов. Поэтому они мотивированы, и на самом деле с ними очень легко работать. У представителей других стран мотивация может отличаться, но мы всегда находим общий язык. Главное – все наши товарищи прекрасно понимают: если здесь и сейчас не остановить врага, он пойдет дальше, дальше и дальше. Это будет гораздо опаснее для мира, чем в свое время Третий рейх. Мы вместе стараемся держать врага на этом рубеже, и наши товарищи, прибывшие из разных стран, помогают нам всеми возможными средствами, рискуют жизнью бок о бок с нами.

Уверенность в товарищах и уверенность в победе Украины – это то, что сильнее всего поддерживает, мотивирует и вдохновляет Александра. После победы мужчина планирует заняться собственным делом, семьей, наконец, максимально уделить внимание своей любимой, которую вспоминает с особым теплом.

– А еще – нам страну нужно будет восстанавливать, – говорит Александр, – работы точно хватит надолго.

Эмоции мужчины явно говорят о плане и мечте на том, следующем, жизненном этапе сделать все так, чтобы больше не нужно было брать в руки оружие. Но это мечта и планы на будущее.

А пока он – железный Механ, опытный ветеран, уверенный решительный боевой командир, надежный, как скала, для своих и неотвратимо смертоносный для тех, кого в цивилизованном мире принято называть российскими военно-террористическими формированиями или просто орками.

Фото: Владимир Патола