Ее били, морили голодом и унижали! История мужественной пограничницы

Она спасала тяжело раненых защитников Мариуполя, пережила полгода плена в российских тюрьмах, где украинских заключенных избивали, издевались, морили голодом и унижали, убеждая, что они не нужны своему государству, а Украины уже нет.

Но пограничница Людмила Кравчук не верила и терпела. Ибо больше всего хотела вернуться домой и встретиться со своими дочерьми, которые даже не знали жива ли она.

Людмила в составе эвакуационной бригады ежедневно под обстрелами уносила с поля боя раненых защитников Мариуполя. А оккупанты равняли город с землей. Тяжело травмированных становилось все больше, а сил меньше. Через полтора месяца обороны подходили к концу все запасы.

Но о том, чтобы сдаться в плен, женщина даже не думала. Из Мариуполя решила выбираться, но не вышло. Ее захватили русские военные. Дальше было более полугода плена, о котором теперь женщине трудно даже вспоминать.

— Там зэки, совершившие тяжкие преступления, имеют гораздо больше прав, чем ты — человек военный. Среди нас было много медиков, которые некомпетанты, которых вообще, согласно Женевским конвенциям, не имели права там содержать. И это унижение, – рассказывает Людмила Кравчук, пограничница.

Еленовка, Таганрог, СИЗО в Белгородской и Курской областях. Ее били, морили голодом и унижали. Было сложно, но Людмила держалась, потому что очень хотела снова увидеть своих двух дочерей, которые даже не понимали, жива ли их мама.

О том, что их наконец-то везут на обмен – женщина не знала до последнего. Это был чисто женский обмен – домой тогда вернули 108 украинских защитниц.

Женщина прошла курс реабилитации, отдохнула и снова вернулась на службу. Теперь помогает родным погибших коллег пережить потерю и поддерживает тех, кто ждет своих защитников из плена. О том, что пришлось пережить и как выстоять в таких условиях, рассказывает и молодым офицерам.

— Если ты выбираешь такую профессию, ты должен взвесить все риски и быть готовым ко всему, даже умереть. Я считаю, что люди должны ценить то, что имеют, просто эту свободу, — добавила Людмила Кравчук, пограничница.

Коллеги Людмилы, которые ждали женщину и, несмотря ни на что, верили в ее возвращение подчеркивают, что важно вернуть из плена всех защитников.

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