В Мариуполе оккупанты снесли дома, в подвале которых остались сотни тел – Андрющенко
Российские оккупанты снесли многоэтажки по улице Новороссийской в Мариуполе Донецкой области.
Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.
Только в подвале дома №16, отмечает советник мэра, было 200 тел погибших мариупольцев.
Достали захватчики оттуда лишь около 70 тел, оставшиеся целыми.
Остальные оставили в строительном мусоре.
– Этого дома, как и соседних, больше нет, однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Те, кто демонтируют дома, должны нести такую же ответственность, как и убийцы-оккупанты, – убежден Петр Андрющенко.
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Источник: Петр Андрющенко