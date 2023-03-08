Март, 08 в 12:59

Российские оккупанты снесли многоэтажки по улице Новороссийской в ​​Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

Только в подвале дома №16, отмечает советник мэра, было 200 тел погибших мариупольцев.

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Достали захватчики оттуда лишь около 70 тел, оставшиеся целыми.

Остальные оставили в строительном мусоре.

В Мариуполе оккупанты снесли дома, в подвале которых остались сотни тел – Андрющенко / 3 фотографии

– Этого дома, как и соседних, больше нет, однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Те, кто демонтируют дома, должны нести такую же ответственность, как и убийцы-оккупанты, – убежден Петр Андрющенко.

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Источник: Петр Андрющенко