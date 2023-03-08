Березень, 08 в 12:59

Російські окупанти знесли багатоповерхівки по вулиці Новоросійській у Маріуполі Донецької області.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Лише в підвалі будинку №16, зазначає радник мера, було 200 тіл загиблих маріупольців.

Зараз дивляться

Дістали загарбники звідти лише близько 70 тіл, які були цілими.

Решту покинули в будівельному смітті.

У Маріуполі окупанти знесли будинки, у підвалі яких залишились сотні тіл – Андрющенко / 3 фотографии

– Цього дому, як і сусідніх, більше немає, проте свідки залишилися. Зло має бути покаране. Той, хто демонтує будинки, повинен нести таку саму відповідальність, як і вбивці-окупанти, – переконаний Петро Андрющенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко