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Факти / Україна

У Маріуполі окупанти знесли будинки, у підвалі яких залишились сотні тіл – Андрющенко

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Будинки в Маріуполі

Російські окупанти знесли багатоповерхівки по вулиці Новоросійській у Маріуполі Донецької області.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Лише в підвалі будинку №16, зазначає радник мера, було 200 тіл загиблих маріупольців.

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Дістали загарбники звідти лише близько 70 тіл, які були цілими.

Решту покинули в будівельному смітті.

Будинки в Маріуполі
Будинки в Маріуполі
Будинки в Маріуполі
Будинки в Маріуполі
Будинки в Маріуполі
Будинки в Маріуполі
У Маріуполі окупанти знесли будинки, у підвалі яких залишились сотні тіл – Андрющенко / 3 фотографии

– Цього дому, як і сусідніх, більше немає, проте свідки залишилися. Зло має бути покаране. Той, хто демонтує будинки, повинен нести таку саму відповідальність, як і вбивці-окупанти, – переконаний Петро Андрющенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

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