У Маріуполі окупанти знесли будинки, у підвалі яких залишились сотні тіл – Андрющенко
Російські окупанти знесли багатоповерхівки по вулиці Новоросійській у Маріуполі Донецької області.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
Лише в підвалі будинку №16, зазначає радник мера, було 200 тіл загиблих маріупольців.
Дістали загарбники звідти лише близько 70 тіл, які були цілими.
Решту покинули в будівельному смітті.
– Цього дому, як і сусідніх, більше немає, проте свідки залишилися. Зло має бути покаране. Той, хто демонтує будинки, повинен нести таку саму відповідальність, як і вбивці-окупанти, – переконаний Петро Андрющенко.
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Джерело: Петро Андрющенко