Украина опровергла заявление омбудсмена РФ о нежелании возвращать 70 украинских пленных
Слова омбудсмена государства-агрессора Татьяны Москальковой, что, мол, Украина не изъявила желания забрать 70 украинских военнопленных во время обмена, который состоялся 7 марта, не соответствуют действительности.
Она также предоставила якобы список этих военнопленных, но в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными говорят, что позитив от этого перечня украинцев только один.
— Российский омбудсмен не является субъектом переговоров во время обменов. Татьяна Москалькова в очередной раз озвучивает тезисы, нужные россиянам для расшатывания украинского общества. Она ни словом не обмолвилась о резонансной внесудебной казни украинского безоружного воина, одновременно ищет отговорки для того, чтобы объяснить российскому обществу отсутствие прогресса в возвращении собственных военнопленных, — говорится в сообщении.
По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, в целом содержание и тональность недавних заявлений российской стороны имеют мало общего со всесторонней реализацией договоренностей, достигнутых во время встречи омбудсменов Украины и России в Анкаре, в частности по возвращению гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.
Что касается списков, якобы поданных Россией, то это позволит установить Украине лица, которых удерживает Кремль.
— Позитив в публикации фамилий наших защитников один — мы благодаря этому знаем, что в плену у врага находятся перечисленные воины. Ведь Россия делает все возможное, чтобы скрыть от Украины факт пребывания в плену наших защитников, — добавили в сообщении.
Отмечается, что в опубликованном Москальковой списке есть также и те военнослужащие, которые уже на самом деле освобождены из плена.
— Это свидетельствует о некомпетентности так называемого омбудсмена и отсутствии владения ситуацией. Такие провокации с российской стороны происходят уже не впервые, — добавили в штабе.
Напомним, перед этим, 25 февраля текущего года, Татьяна Москалькова попала в санкционный список Евросоюза за отрицание фильтрационных мероприятий, которые проводила Россия на оккупированных территориях Украины. Москалькова также исключена из Международного института омбудсмана (IOI).