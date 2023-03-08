Март, 08 в 19:57

Слова омбудсмена государства-агрессора Татьяны Москальковой, что, мол, Украина не изъявила желания забрать 70 украинских военнопленных во время обмена, который состоялся 7 марта, не соответствуют действительности.

Она также предоставила якобы список этих военнопленных, но в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными говорят, что позитив от этого перечня украинцев только один.

— Российский омбудсмен не является субъектом переговоров во время обменов. Татьяна Москалькова в очередной раз озвучивает тезисы, нужные россиянам для расшатывания украинского общества. Она ни словом не обмолвилась о резонансной внесудебной казни украинского безоружного воина, одновременно ищет отговорки для того, чтобы объяснить российскому обществу отсутствие прогресса в возвращении собственных военнопленных, — говорится в сообщении.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, в целом содержание и тональность недавних заявлений российской стороны имеют мало общего со всесторонней реализацией договоренностей, достигнутых во время встречи омбудсменов Украины и России в Анкаре, в частности по возвращению гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

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Что касается списков, якобы поданных Россией, то это позволит установить Украине лица, которых удерживает Кремль.

— Позитив в публикации фамилий наших защитников один — мы благодаря этому знаем, что в плену у врага находятся перечисленные воины. Ведь Россия делает все возможное, чтобы скрыть от Украины факт пребывания в плену наших защитников, — добавили в сообщении.

Отмечается, что в опубликованном Москальковой списке есть также и те военнослужащие, которые уже на самом деле освобождены из плена.

— Это свидетельствует о некомпетентности так называемого омбудсмена и отсутствии владения ситуацией. Такие провокации с российской стороны происходят уже не впервые, — добавили в штабе.

Напомним, перед этим, 25 февраля текущего года, Татьяна Москалькова попала в санкционный список Евросоюза за отрицание фильтрационных мероприятий, которые проводила Россия на оккупированных территориях Украины. Москалькова также исключена из Международного института омбудсмана (IOI).