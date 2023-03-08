Березень, 08 в 19:57

Слова омбудсмена держави-агресорки Тетяни Москалькової, що, мовляв, Україна не виявила бажання забрати 70 українських військовополонених під час обміну, який відбувся 7 березня, не відповідають дійсності.

Вона також надала начебто список цих військовополонених, але в українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими кажуть, що позитив від цього переліку українців лише один.

– Російська омбудсмен не є суб’єктом перемовин під час обмінів. Тетяна Москалькова вкотре озвучує тези, потрібні росіянам для розхитування українського суспільства. Вона жодним словом не прохопилася про резонансну позасудову страту українського беззбройного воїна, водночас шукає відмовки для того, щоби пояснити російському суспільству відсутність прогресу у поверненні власних військовополонених, – йдеться у повідомленні.

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом зміст і тональність недавніх заяв російської сторони мають мало спільного із всебічною реалізацією домовленостей, досягнутих під час зустрічі омбудсменів України та Росії в Анкарі, зокрема, щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

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Щодо списків, начебто поданих Росією, то це дозволить встановити Україні осіб, яких утримує Кремль.

– Позитив у публікації прізвищ наших захисників один – ми завдяки цьому знаємо, що в полоні у ворога знаходяться перелічені воїни. Адже Росія робить усе можливе, щоби приховати від України факт перебування в полоні наших оборонців, – додали у повідомленні.

Зазначається, що в опублікованому Москальковою списку є також і ті військовослужбовці, які вже насправді звільнені з полону.

– Це свідчить про некомпетентність так званого омбудсмена та відсутність володіння ситуацією. Такі провокації з російського боку відбуваються вже не вперше, – додали у штабі.

Нагадаємо, перед цим, 25 лютого поточного року, Тетяна Москалькова потрапила до санкційного списку Євросоюзу за заперечення фільтраційних заходів, які проводила Росія на окупованих територіях України. Москалькову також виключено з Міжнародного інституту омбудсмана (IOI).