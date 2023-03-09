Украина не имела мотивов подрывать газопроводы Северный поток — Подоляк
Подрывы подводных газопроводов Северный поток, по которому в Европу шел российский газ, не выгодны Украине.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире украинского национального телемарафона.
Таким образом он прокомментировал публикации западных медиа о том, что к взрывам могла быть причастна некая “проукраинская группировка”.
По его словам, Украина не имела мотивов взрывать газопровод.
— Наоборот, если бы тогда Украина что-то подобное сделала, то мы бы еще тогда получили массированную информационную атаку на нас и на европейские сообщества. И тогда это выглядело бы более сложно для нас: партнеры могли бы быть разочарованы, – заявил он.
Михаил Подоляк в то же время утверждает, что мотивы для такого подрыва есть у самих российских властей, поскольку Кремль мог бы таким образом пытаться оказать давление на европейских союзников в Украине.
— Когда не удалось шантажировать простыми разговорами и пропагандой, тогда произошел взрыв. Мотив очевидный, – сказал он.
Ранее статьи о возможной причастности проукраинской группировки к взрывам на Северном потоке вышли сразу в нескольких западных СМИ. Одним из таких изданий была газета The New York Times, в которой подрывы на газопроводах Северный поток связывают с якобы проукраинскими силами.
При этом в материале газеты отмечается, что у NYT не имеют доказательств причастности руководства Украины к операции, или что злоумышленники действовали по указаниям каких-либо украинских властей, в частности президента Владимира Зеленского.