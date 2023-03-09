Март, 09 в 0:14

Подрывы подводных газопроводов Северный поток, по которому в Европу шел российский газ, не выгодны Украине.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире украинского национального телемарафона.

Таким образом он прокомментировал публикации западных медиа о том, что к взрывам могла быть причастна некая “проукраинская группировка”.

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По его словам, Украина не имела мотивов взрывать газопровод.

— Наоборот, если бы тогда Украина что-то подобное сделала, то мы бы еще тогда получили массированную информационную атаку на нас и на европейские сообщества. И тогда это выглядело бы более сложно для нас: партнеры могли бы быть разочарованы, – заявил он.

Михаил Подоляк в то же время утверждает, что мотивы для такого подрыва есть у самих российских властей, поскольку Кремль мог бы таким образом пытаться оказать давление на европейских союзников в Украине.

— Когда не удалось шантажировать простыми разговорами и пропагандой, тогда произошел взрыв. Мотив очевидный, – сказал он.

Ранее статьи о возможной причастности проукраинской группировки к взрывам на Северном потоке вышли сразу в нескольких западных СМИ. Одним из таких изданий была газета The New York Times, в которой подрывы на газопроводах Северный поток связывают с якобы проукраинскими силами.

При этом в материале газеты отмечается, что у NYT не имеют доказательств причастности руководства Украины к операции, или что злоумышленники действовали по указаниям каких-либо украинских властей, в частности президента Владимира Зеленского.