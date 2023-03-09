Березень, 09 в 0:14

Підриви підводних газопроводів Північний потік, яким до Європи йшов російський газ, не вигідні Україні.

Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в ефірі українського національного телемарафону.

Таким чином він прокоментував публікації західних медіа про те, що до вибухів могло бути причетне якесь “проукраїнське угруповання”.

Зараз дивляться

За його словами, Україна не мала мотивів підривати газопровід.

– Навпаки, якби тоді Україна щось подібне зробила, то ми б ще тоді отримали масовану інформаційну атаку на нас і на європейські спільноти. І тоді це виглядало б складніше для нас: партнери могли б бути розчаровані, – заявив він.

Михайло Подоляк водночас стверджує, що мотиви для такого підриву є у самої російської влади, оскільки Кремль міг би таким чином намагатися чинити тиск на європейських союзників в Україні.

– Коли не вдалося шантажувати простими розмовами і пропагандою, тоді стався вибух. Мотив очевидний, – сказав він.

Раніше статті про можливу причетність проукраїнського угруповання до вибухів на Північному потоці вийшли відразу в кількох західних ЗМІ. Одним із таких видань була газета The New York Times, у якій підриви на газопроводах Північний потік пов’язують із нібито проукраїнськими силами.

При цьому в матеріалі газети наголошується, що у NYT не мають доказів причетності керівництва України до операції, або що зловмисники діяли за вказівками будь-якої української влади, зокрема президента Володимира Зеленського.