Март, 07 в 19:00

Американская разведка не исключает, что “проукраинская группа” осуществила атаку на газопроводы Северный поток.

Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times. Однако официальные лица США отметили, что не имеют доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его окружение каким-то образом причастны к взрывам на газопроводах, или что вероятные диверсанты действовали по указаниям представителей украинской власти.

По словам американских чиновников, новые разведданные свидетельствуют о том, что вероятные злоумышленники – это оппоненты российского диктатора Владимира Путина.

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Однако они не раскрывают их личности или то, кто мог руководить или финансировать операцию. Американские чиновники также отказались сообщать, как удалось получить эти разведданные.

По данным NYT, сначала предположения США и Европы были сосредоточены на возможной вине России, однако США не нашли доказательств причастности РФ к нападению на газопроводы.

Американские чиновники заявили, что диверсанты, скорее всего, были гражданами “Украины или России, или какой-то комбинацией обоих”. Официальные лица США также заявили о непричастности к взрывам американцев или британцев.