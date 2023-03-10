Март, 10 в 8:36

Массированным ракетным ударом по Украине 9 марта президент РФ Владимир Путин преследовал пропагандистские цели.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты предполагают, что глава Кремля использовал дефицитные ракеты для безрезультатной атаки, чтобы успокоить россиян.

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А все потому, что в последнее время российские военные блогеры и пропагандисты критиковали Путина за ракетную кампанию РФ.

Так, россиян возмущает, в частности, то, что РФ не смогла “заморозить” украинцев в конце февраля и в начале марта.

Требовали “мести” провоенные сообщества и за инцидент в Брянской области 2 марта.

Поэтому, предполагают аналитики, Путин одним ударом попытался нивелировать эти нарративы, применив современные ракеты, чтобы гарантировать нанесение ущерба Украине.

Однако критика после массированного удара не утихла.

Блогеры заявили, что Кремлю необходимо коренным образом изменить свой подход к обстрелам, потому что Украина адаптировалась к нападениям на энергетическую инфраструктуру.

В то же время в ISW убеждены, что эти ракетные удары не подорвут свободу Украины и не улучшат позиции России на передовой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Президент России