В результате массированного ракетного удара РФ во Львовской области ракета упала в жилой зоне, погибли 5 человек, сообщили в ОВА.

Кроме того, оккупанты обстреляли жилые дома и остановку в Херсоне, погибли 3 человека.

В свою очередь, на Днепропетровщине из-за атаки РФ беспилотниками и ракетами погиб один человек.