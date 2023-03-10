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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Массированный удар РФ и бои за Бахмут: что происходит на 380-й день войны (онлайн)

Массированный удар РФ и бои за Бахмут: что происходит на 380-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Сахона заместителем командующего Нацгвардии.

Генерал Александр Сырский рассказал об обороне Бахмута. Говорит, ситуация сложная, но ВСУ сдерживают врага.

В Словении отклонили предложение объявить Россию спонсором терроризма.

РФ атаковала Украину 81 ракетой различного базирования и восемью Shahed, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Энергопитание Запорожской АЭС восстановлено, сообщили в Укрэнерго.

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00:44 - 10 марта

В Белом доме массированную ракетную атаку РФ по Украине 9 марта назвали “жестокой и неоправданной”,

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

— Ужасно трудно смотреть на жестокие и неоправданные атаки на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, — сказала она, сообщает AFP.

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