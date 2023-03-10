Массированный удар РФ и бои за Бахмут: что происходит на 380-й день войны (онлайн)
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Сахона заместителем командующего Нацгвардии.
Генерал Александр Сырский рассказал об обороне Бахмута. Говорит, ситуация сложная, но ВСУ сдерживают врага.
В Словении отклонили предложение объявить Россию спонсором терроризма.
РФ атаковала Украину 81 ракетой различного базирования и восемью Shahed, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.
Энергопитание Запорожской АЭС восстановлено, сообщили в Укрэнерго.
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