Масованим ударом по Україні 9 березня Путін хотів заспокоїти росіян – ISW

Березень, 10 в 8:36

Масованим ракетним ударом по Україні 9 березня президент РФ Володимир Путін переслідував пропагандистську мету.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти припускають, що очільник Кремля використав дефіцитні ракети для безрезультатної атаки, щоб заспокоїти росіян.

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А все тому, що останнім часом російські військові блогери та пропагандисти критикували Путіна за ракетну кампанію РФ.

Так, росіян обурює, зокрема, те, що РФ не спромоглася “заморозити” українців наприкінці лютого та на початку березня.

Вимагали “помсти” провоєнні спільноти і за інцидент у Брянській області 2 березня.

Тож, припускають аналітики, Путін одним ударом спробував нівелювати ці наративи, тому застосував сучасні ракети, щоб гарантувати завдання шкоди Україні.

Однак критика після масованого удару не вщухла.

Блогери заявили, що Кремлю необхідно докорінно змінити свій підхід до обстрілів, тому що Україна адаптувалася до нападів на енергетичну інфраструктуру.

Водночас в ISW переконані, що ці ракетні удари не підірвуть волі України та не покращать позиції Росії на передовій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Президент Росії