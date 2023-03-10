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Факты / Україна

Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Валентина Чорна, редактор ленты
NASAMS

Норвегия в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки передаст Украине две системы ПВО NASAMS.

Об этом в пятницу, 10 марта, заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

— Украина остро нуждается в защите от ракетных атак, и Норвегия окажет помощь, — говорится в заявлении.

Также Норвегия обучит украинских военных пользованию этой ПВО.

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Министр напомнил, что ранее Осло помогал США с поставками американских систем NASAMS Украине.

В прошлом октябре сообщалось, что США передали Украине две системы NASAMS.

Кроме того, в ноябре Канада объявила о выделении Украине военной помощи на сумму $500 млн. Значительная часть этих средств пошла на закупку одной единицы NASAMS и ракет для нее.

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Фото: Kongsberg

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