Март, 10 в 18:28

В пятницу, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Глава государства поблагодарил правительство, парламент и весь народ Норвегии за всестороннюю помощь Украине.

— Вы поддерживаете нас с первого дня полномасштабной войны. Большое вам спасибо за этот большой шаг — борьбу вместе с нами против агрессии и за наш суверенитет и свободу. Мы ценим вашу помощь. Ваша страна действительно сделала очень много для наших солдат, для того, чтобы они были сильными на поле боя, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что ключевой приоритет Украины — это усиление Вооруженных сил. Во время встречи обсуждалось наращивание поставок оружия и ускорение получения уже объявленной помощи.

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Также отдельное внимание уделили практическим эффективным шагам в контексте усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Недавно Норвегия приняла пятилетний пакет помощи Украине на 75 млрд норвежских крон (почти €7 млрд).

Ежегодно Украина будет получать около 15 млрд крон (более €1,3 млрд). Помощь будет предоставляться в соответствии с текущими потребностями нашего государства.