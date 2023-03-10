Норвегія передасть Україні дві системи ППО NASAMS
Норвегія у співпраці зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні дві системи ППО NASAMS.
Про це у п’ятницю, 10 березня, заявив глава Міноборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.
– Україна гостро потребує захисту від ракетних атак, і Норвегія надасть допомогу, – йдеться у заяві.
Також Норвегія навчить українських військових використанню цієї ППО.
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Міністр нагадав, що раніше Осло допомагав США з поставками американських систем NASAMS Україні.
Минулого жовтня повідомлялося, що США передали Україні дві системи NASAMS.
Окрім того, у листопаді Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на суму $500 млн. Значна частина цих коштів пішла на закупівлі однієї одиниці NASAMS і ракет для неї.
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Фото: Kongsberg