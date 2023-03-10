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Факти / Україна

Норвегія передасть Україні дві системи ППО NASAMS

Валентина Чорна, редакторка стрічки
NASAMS

Норвегія у співпраці зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні дві системи ППО NASAMS.

Про це у п’ятницю, 10 березня, заявив глава Міноборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

– Україна гостро потребує захисту від ракетних атак, і Норвегія надасть допомогу, – йдеться у заяві.

Також Норвегія навчить українських військових використанню цієї ППО.

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Міністр нагадав, що раніше Осло допомагав США з поставками американських систем NASAMS Україні.

Минулого жовтня повідомлялося, що США передали Україні дві системи NASAMS.

Окрім того, у листопаді Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на суму $500 млн. Значна частина цих коштів пішла на закупівлі однієї одиниці NASAMS і ракет для неї.

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Фото: Kongsberg

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