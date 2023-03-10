Март, 10 в 13:02

Так называемые суды террористических группировок “ЛДНР” приговорили к 13 годам колонии строгого режима украинского правозащитника и основателя Громадського радіо Максима Буткевича, который служил в ВСУ и попал в плен.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Также приговоры объявили военным Виктору Похозею и Владиславу Шелю – до 8,5 и 18,5 года заключения.

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Оккупанты обвинили украинцев в “жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов”.

Кроме этого, Буткевича обвинили в якобы “покушении на убийство двух лиц” и “умышленном повреждении чужого имущества”.

Отметим, что в прошлом году Максим Буткевич попал в российский плен, это случилось в районе захваченных пунктов Золотое и Горное на Луганщине.

Правозащитник находится в неволе минимум с 24 июня, именно тогда пропагандисты РФ опубликовали видео его допроса.

Буткевич присоединился к рядам защитников Украины в начале марта 2022 года.

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Фото: Максим Буткевич