Российские террористы приговорили правозащитника Буткевича к 13 годам колонии
Так называемые суды террористических группировок “ЛДНР” приговорили к 13 годам колонии строгого режима украинского правозащитника и основателя Громадського радіо Максима Буткевича, который служил в ВСУ и попал в плен.
Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.
Также приговоры объявили военным Виктору Похозею и Владиславу Шелю – до 8,5 и 18,5 года заключения.
Оккупанты обвинили украинцев в “жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов”.
Кроме этого, Буткевича обвинили в якобы “покушении на убийство двух лиц” и “умышленном повреждении чужого имущества”.
Отметим, что в прошлом году Максим Буткевич попал в российский плен, это случилось в районе захваченных пунктов Золотое и Горное на Луганщине.
Правозащитник находится в неволе минимум с 24 июня, именно тогда пропагандисты РФ опубликовали видео его допроса.
Буткевич присоединился к рядам защитников Украины в начале марта 2022 года.
Фото: Максим Буткевич