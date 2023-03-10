Березень, 10 в 13:02

Так звані суди терористичних угруповань “ЛДНР” засудили до 13 років колонії суворого режиму українського правозахисника та засновника Громадського радіо Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон.

Про це йдеться на сайті Слідчого комітету РФ.

Також вироки оголосили військовим Віктору Похозею іВладиславу Шелю – до 8,5 та 18,5 року ув’язнення.

Зараз дивляться

Окупанти звинуватили українців у “жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів”.

Крім цього, Буткевича звинуватили у нібито “замаху на вбивство двох осіб” та “умисному ушкодженні чужого майна”.

Зазначимо, що минулого року Максим Буткевич потрапив у російський полон, це трапилося у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське на Луганщині.

Правозахисник перебуває у неволі щонайменше з 24 червня, саме тоді пропагандисти РФ опублікували відео його допиту.

Буткевич приєднався до лав захисників України на початку березня 2022 року.

Фото: Максим Буткевич