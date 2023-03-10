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Факти / Україна

Російські терористи засудили правозахисника Буткевича до 13 років колонії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Максим Буткевич

Так звані суди терористичних угруповань “ЛДНР” засудили до 13 років колонії суворого режиму українського правозахисника та засновника Громадського радіо Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон.

Про це йдеться на сайті Слідчого комітету РФ.

Також вироки оголосили військовим Віктору Похозею іВладиславу Шелю – до 8,5 та 18,5 року ув’язнення.

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Окупанти звинуватили українців у “жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів”.

Крім цього, Буткевича звинуватили у нібито “замаху на вбивство двох осіб” та “умисному ушкодженні чужого майна”.

Зазначимо, що минулого року Максим Буткевич потрапив у російський полон, це трапилося у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське на Луганщині.

Правозахисник перебуває у неволі щонайменше з 24 червня, саме тоді пропагандисти РФ опублікували відео його допиту.

Буткевич приєднався до лав захисників України на початку березня 2022 року.

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Фото: Максим Буткевич

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