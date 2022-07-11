Основатель Громадського радіо Максим Буткевич попал в плен к россиянам

Июль, 10 в 23:48

Основатель Громадського радіо, правозащитник Максим Буткевич попал в плен к российским военным.

Это произошло в районе захваченных пунктов Золотое и Горное в Луганской области. Буткевич находится в неволе с 24 июня, поскольку именно тогда российские пропагандисты опубликовали видео его допроса.

Мать Буткевича Евгения в комментарии изданию Бабель призналась, что с тех пор он с ней не связывался, а про судьбу сына она узнала из видео в СМИ.

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По словам женщины, вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных (курируется СБУ и Главным управлением разведки).

На данный момент конкретной информации по поводу сына Евгения не получила — на все запросы ей отвечают, что “дело обрабатывается”.

Также мать Буткевича рассказала, что из взвода ее сына на связь выходили только двое пленных. Было два звонка – 25 и 26 июня.

Напомним, что Максим Буткевич присоединился к рядам защитников Украины в начале марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, однако сейчас его страница недоступна для просмотра пользователей.

Фото: Максим Буткевич