Март, 10 в 11:03

Массированный обстрел Украины 9 марта после трехнедельного перерыва свидетельствует о том, что России для мощного удара нужно накапливать критическую массу изготовленных ракет.

Такой вывод был озвучен в разведке Минобороны Великобритании 10 марта.

– Это была первая большая волна ударов, начиная с 16 февраля 2023 года, и, вероятно, одна из самых больших с декабря 2022 года, – отмечают британские разведчики.

Российские войска 9 марта почти за семь часов выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 81 ракету разного базирования и восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

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