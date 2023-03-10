Росія накопичує ракети для потужного удару – розвідка Британії

Березень, 10 в 11:03

Масований обстріл України 9 березня після тритижневої перерви свідчить про те, що Росії для потужного удару потрібно накопичувати критичну масу виготовлених ракет.

Такий висновок озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 10 березня.

– Це була перша велика хвиля ударів від 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших від грудня 2022 року, – зауважують британські розвідники.

Російські війська 9 березня за майже сім годин випустили по об’єктах критичної інфраструктури України 81 ракету різного базування та вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.

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