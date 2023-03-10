Март, 10 в 12:29

Российские войска, несмотря на постоянные проблемы с нехваткой личного состава и боеприпасов, могут готовиться к возобновлению наступления вокруг Угледара Донецкой области.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) после появления в сети обращения 136 отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа к российскому командованию.

На обнародованных кадрах военные РФ просят увеличить количество артиллерийских боеприпасов перед заменой 155 отдельной морской пехотной бригады Тихоокеанского флота в районе Угледара, понесшей катастрофические потери во время трехнедельной попытки захвата Угледара в феврале 2023 года.

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– 136 ОМСБр вряд ли удастся достичь тактического продвижения вблизи Угледара, равно как и 155 ОМСБр, 40 ОМСБр и другим российским формированиям после месяцев подготовки к началу наступления на этом направлении, – считают аналитики ISW.

Для этого наступления, подчеркивают в Институте изучения войны, российским войскам предстоит продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта вокруг Угледара, чтобы поддерживать операции в других частях Донецкой области.

– Восстановление слишком дорогостоящего для РФ наступления вокруг Угледара было бы неправильным распределением уже истощенных сил для еще более бессмысленных операций, – убеждены в ISW.

Однако личные мотивы командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова, которому министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал во что бы то ни стало захватить Угледар, могут заставить его возобновить операции на этом направлении, считают аналитики.

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