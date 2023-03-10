Росіяни можуть відновити наступ навколо Вугледара – ISW

Березень, 10 в 12:29

Російські війська, попри постійні проблеми з нестачею особового складу та боєприпасів, можуть готуватися до відновлення наступу навколо Вугледара Донецької області.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) після появи в мережі звернення 136 окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу до російського командування.

На оприлюднених кадрах військові РФ просять збільшити кількість артилерійських боєприпасів перед заміною 155 окремої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту в районі Вугледара, яка зазнала катастрофічних втрат під час тритижневої спроби захоплення Вугледара в лютому 2023 року.

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– 136 ОМСБр навряд чи вдасться досягти тактичного просування поблизу Вугледара, так само, як і 155 ОМСБр, 40 ОМСБр та іншим російським формуванням після місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямку, – вважають аналітики ISW.

Для цього наступу, наголошують в Інституті вивчення війни, російським військам потрібно буде просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледара, щоб підтримувати операції в інших частинах Донецької області.

– Відновлення надто дорогого для РФ наступу навколо Вугледара було б неправильним розподілом уже виснажених сил для ще більш безглуздих операцій, – переконані в ISW.

Однак особисті мотиви командувача Східного військового округу Рустама Мурадова, якому міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав будь-що захопити Вугледар, можуть змусити його відновити операції на цьому напрямку, вважають аналітики.

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