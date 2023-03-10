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Факты / Україна

Украина и Финляндия осудили безответственную ядерную риторику РФ — совместное заявление

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський, Санна Сарін
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин подписали совместное заявление, в котором осудили безответственную ядерную риторику РФ.

— И Украина, и Финляндия осуждают безответственную ядерную риторику России и напоминают, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы, — говорится в тексте документа.

Обе стороны отметили полную поддержку работы Международного агентства по атомной энергии по оказанию Украине помощи в обеспечении ядерной безопасности.

Также Украина и Финляндия согласились продолжать сотрудничество для обеспечения полной ответственности РФ за преступления агрессии, в частности путем создания эффективного судебного механизма.

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Финляндия поддержала украинскую Формулу мира, а также подтвердила свою готовность участвовать в восстановлении, реконструкции и модернизации Украины.

— Президент и премьер-министр решительно осудили неспровоцированную и незаконную агрессию Российской Федерации против Украины, а также незаконные попытки аннексии территорий Украины вопреки Уставу ООН. Лидеры повторили требование к РФ немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, — говорится в заявлении.

Кроме этого, в совместном заявлении Зеленский и Марин подтвердили решимость увеличивать усилия для обеспечения дальнейшего продвижения на пути внедрения стандартов ЕС и интеграции Украины в Европейский Союз и евроатлантическое сообщество.

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Источник: Офис президента
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