Україна та Фінляндія засудили безвідповідальну ядерну риторику РФ – спільна заява
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підписали спільну заяву, в якій засудили безвідповідальну ядерну риторику РФ.
– І Україна, і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику Росії та нагадують, що застосування або погроза застосування ядерної зброї є неприпустимими, – ідеться в тексті документа.
Обидві сторони наголосили на повній підтримці роботи Міжнародного агентства з атомної енергії з надання Україні допомоги в забезпеченні ядерної безпеки.
Також Україна та Фінляндія погодилися продовжувати співпрацю для забезпечення повної відповідальності РФ за злочини агресії, зокрема шляхом створення ефективного судового механізму.
Фінляндія підтримала українську Формулу миру, а також наголосила на своїй готовності долучатися до відновлення, реконструкції та модернізації України.
– Президент і прем’єр-міністр найрішучіше засудили неспровоковану та незаконну агресію Російської Федерації проти України, а також незаконні спроби анексії територій України всупереч Статуту ООН. Лідери повторили вимогу до РФ негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві.
Крім цього, у спільній заяві Зеленський та Марін підтвердили налаштованість посилювати зусилля для забезпечення подальшого просування на шляху впровадження стандартів ЄС та інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти.