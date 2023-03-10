Україна та Фінляндія засудили безвідповідальну ядерну риторику РФ – спільна заява

Березень, 10 в 17:44

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підписали спільну заяву, в якій засудили безвідповідальну ядерну риторику РФ.

– І Україна, і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику Росії та нагадують, що застосування або погроза застосування ядерної зброї є неприпустимими, – ідеться в тексті документа.

Обидві сторони наголосили на повній підтримці роботи Міжнародного агентства з атомної енергії з надання Україні допомоги в забезпеченні ядерної безпеки.

Також Україна та Фінляндія погодилися продовжувати співпрацю для забезпечення повної відповідальності РФ за злочини агресії, зокрема шляхом створення ефективного судового механізму.

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Фінляндія підтримала українську Формулу миру, а також наголосила на своїй готовності долучатися до відновлення, реконструкції та модернізації України.

– Президент і прем’єр-міністр найрішучіше засудили неспровоковану та незаконну агресію Російської Федерації проти України, а також незаконні спроби анексії територій України всупереч Статуту ООН. Лідери повторили вимогу до РФ негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві.

Крім цього, у спільній заяві Зеленський та Марін підтвердили налаштованість посилювати зусилля для забезпечення подальшого просування на шляху впровадження стандартів ЄС та інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти.