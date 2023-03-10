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Факты / Україна

Финляндия поддержала замораживание и изъятие российских активов на восстановление Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Санна Марін прем'єр-міністерка Фінляндії
Фото: Getty Images

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею замораживания и изъятия активов РФ и передачи их Украине.

— Мы за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию, потери Украины в результате нашествия. Мы за то, чтобы можно было замораживать и изымать российские активы и их можно было пускать на восстановление и возрождение Украины, — сказала она 10 марта в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Марин отметила, что Финляндия “поддерживает усилия Международного уголовного суда, украинских органов власти, создание Международного центра для обвинений и преследования преступлений агрессии в Гааге”.

— Мы вас хорошо понимаем. Из нашей истории мы знаем, как никто, что вас необходимо поддерживать, сколько нужно. Мы были одиноки в нашей борьбе и остались в одиночестве, когда настал мир. Мы хотим, чтобы Украина получила мир на своих условиях, — заявила финский премьер.

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По ее словам, Финляндия поддерживает Формулу мира президента Зеленского.

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— Только долгосрочный мир может дать европейской семье спокойствие и достаток. Мы хотим, чтобы Украина вошла в НАТО как одно из союзных государств, — говорит премьер.

Она отметила, что Финляндия огласила новый пакет помощи в €29 млн для просвещения.

— Мы хотим, чтобы просвещение в Украине жило, — заявила Марин.

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