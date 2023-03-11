Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В ОП объяснили причину необъявления имени военного, расстрелянного за “Слава Украине”

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Тимофій Миколайович Шадура
Фото: Генштаб ВСУ

Имя военного ВСУ, которого российские оккупанты захватили в плен и казнили за слова “Слава Украине!”, практически установлено. Однако есть определенные юридические нюансы, поэтому публично его пока не объявляют.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 10 марта в интервью журналисту Василию Голованову.

Читайте
Личность военного, которого расстреляли за лозунг Слава Украине, еще не установили — Ермак

По его словам, имя и фамилию погибшего военнопленного официально озвучит президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас смотрят

– Имя практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы есть юридического характера. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и официально объявлено имя и фамилия героя, который сказал “Слава Украине”, — объяснил советник руководителя ОП.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка