В ОП объяснили причину необъявления имени военного, расстрелянного за “Слава Украине”
Фото: Генштаб ВСУ
Имя военного ВСУ, которого российские оккупанты захватили в плен и казнили за слова “Слава Украине!”, практически установлено. Однако есть определенные юридические нюансы, поэтому публично его пока не объявляют.
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 10 марта в интервью журналисту Василию Голованову.
По его словам, имя и фамилию погибшего военнопленного официально озвучит президент Украины Владимир Зеленский.
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– Имя практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы есть юридического характера. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и официально объявлено имя и фамилия героя, который сказал “Слава Украине”, — объяснил советник руководителя ОП.