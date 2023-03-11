В ОП объяснили причину необъявления имени военного, расстрелянного за “Слава Украине”

Март, 10 в 23:43

Имя военного ВСУ, которого российские оккупанты захватили в плен и казнили за слова “Слава Украине!”, практически установлено. Однако есть определенные юридические нюансы, поэтому публично его пока не объявляют.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 10 марта в интервью журналисту Василию Голованову.

По его словам, имя и фамилию погибшего военнопленного официально озвучит президент Украины Владимир Зеленский.

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