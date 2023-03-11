Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В ОП пояснили причину неоголошення ім’я військового, розстріляного за “Слава Україні”

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Тимофій Миколайович Шадура
Фото: Генштаб ЗСУ

Ім’я військового ЗСУ, якого російські окупанти захопили у полон та стратили за слова “Слава Україні!”, практично встановлено. Проте є певні юридичні нюанси, тож публічно його поки що не оголошують.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 10 березня в інтерв’ю журналісту Василю Голованову.

Читайте
Особу військового, якого розстріляли за гасло Слава Україні, ще не встановили – Єрмак

За його словами, ім’я та прізвище загиблого військовополоненого офіційно озвучить президент України Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

– Ім’я практично остаточно вже визначено, але ще певні нюанси є юридичного характеру. Давайте дочекаємося, буде офіційна заява президента й буде офіційно заявлено ім’я та прізвище героя, який сказав “Слава Україні, – пояснив радник керівника ОП.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка