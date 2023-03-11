В ОП пояснили причину неоголошення ім’я військового, розстріляного за “Слава Україні”
Фото: Генштаб ЗСУ
Ім’я військового ЗСУ, якого російські окупанти захопили у полон та стратили за слова “Слава Україні!”, практично встановлено. Проте є певні юридичні нюанси, тож публічно його поки що не оголошують.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 10 березня в інтерв’ю журналісту Василю Голованову.
За його словами, ім’я та прізвище загиблого військовополоненого офіційно озвучить президент України Володимир Зеленський.
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– Ім’я практично остаточно вже визначено, але ще певні нюанси є юридичного характеру. Давайте дочекаємося, буде офіційна заява президента й буде офіційно заявлено ім’я та прізвище героя, який сказав “Слава Україні, – пояснив радник керівника ОП.