В ОП пояснили причину неоголошення ім’я військового, розстріляного за “Слава Україні”

Березень, 10 в 23:43

Ім’я військового ЗСУ, якого російські окупанти захопили у полон та стратили за слова “Слава Україні!”, практично встановлено. Проте є певні юридичні нюанси, тож публічно його поки що не оголошують.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 10 березня в інтерв’ю журналісту Василю Голованову.

За його словами, ім’я та прізвище загиблого військовополоненого офіційно озвучить президент України Володимир Зеленський.

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