Март, 09 в 19:18

Личность украинского военнослужащего, которого расстреляли россияне, окончательно еще не установлена.

Об этом в четверг, 9 марта, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Сейчас проходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ, — сказал он.

Напомним, 6 марта в социальных сетях появилось видео с расстрелом украинского военнопленного, который сказал в глаза убийцам Слава Украине!

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После публикации видео в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского заявили, что это их боец Тимофей Шадура. Он считался пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.

Однако, по данным регионального управления Сил ТрО Север, расстрелянным военным является Александр Мациевский — боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области.