Март, 10 в 23:29

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении 120 физических и 287 юридических лиц.

Соответствующий указ №145/2023 был опубликован на сайте Главы Украинского государства.

— Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — сказано в тексте документа.

Среди подсанкционных лиц присутствуют букмекерские компании и лотереи из России, как, например, ООО Париматч, Спортлото, Бет.Ру, КредитСервис, Первая международная букмекерская компания, Букмекерская контора Пари, БетРинг, Букмекерская контора Марафон, Ставка РУ, Леон, БК Олимп, Голден Бет, Стар Бет и другие.

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