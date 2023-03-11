Березень, 10 в 23:29

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Відповідний указ №145/2023 було опубліковано на сайті Глави Української держави.

– Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), – ідеться в тексті документа.

Серед підсанкційних осіб присутні букмекерські компанії та лотереї з Росії, як, наприклад, ТОВ Спортлото, Паріматч, Бет.Ру, КредитСервіс, Перша міжнародна букмекерська компанія, Букмекерська контора Парі, БетРінг, Букмекерська контора Марафон, Ставка РУ, Лєон, БК Олімп, Голден Бет, Стар Бет та інші.

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Список санкцій проти фізичних осіб:

Список санкцій проти юридичних осіб:

Наприкінці лютого поточного року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти деяких росіян.